Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Обращение было обнародовано в журнале «Il «Venerdi», сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

«Трудно попасть на страницы ведущих местных медиа для донесения правды об украинском нацгвардийце Виталии Маркиве в то время, как Национальная федерация итальянских СМИ судится против Украинского государства в рамках этого же судебного процесса», - отметил Перелыгин.

Публикация обращения посла Украины в свежем номере итальянского журнала «Il Venerdi» (хотя и в ограниченном редакцией формате) является результатом длительного диалога Посольства с руководством и журналистами издания «La Repubblica» для представления на страницах итальянских медиа альтернативной точки зрения.

«Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелли не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, в том числе и Виталий Маркив», - отметил украинский посол.

«Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву», - подчеркнул Перелыгин.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

30-летний старший сержант отбывает наказание в тюрьме близ Милана.

В ноябре 2019 года сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд