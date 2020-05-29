Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и утвердила соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшим адвокатом, которого обвиняли в предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда госимущества Украины.

Как сообщила пресс-служба ВАКС, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время, согласно ст. 75 УК Украины, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием с испытательным сроком на 3 года.

На него также наложили дополнительные обязанности: сообщать уполномоченный орган пробации об изменении места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и не выезжать из Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Рассмотрев предоставленные сторонами материалы и заслушав участников уголовного судопроизводства, суд пришел к выводу, что заключенное сторонами соглашение о признании виновности не противоречит требованиям УК Украины и УПК Украины.

Суд признал обстоятельства, смягчающие наказание: чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления обвиняемым, совершение уголовных преступлений лицом преклонного возраста.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, по версии стороны обвинения, в 2019 году обвиняемый в сговоре с еще двумя лицами (материалы по ним выделены в отдельное производство), умышленно высказал предложение предоставить председателю Фонда государственного имущества Украины неправомерную выгоду в размере 5 млн долларов США с целью установления контроля над хозяйственной деятельностью АО «ОПЗ» и обеспечение заключения между АО «ОПЗ» в обход процедуры отбора, с заранее определенными предприятиями, договоров переработки давальческого сырья и назначение подконтрольного им председателя правления АО «ОПЗ».

Обвиняемый обязался сотрудничать с прокурором в раскрытии инкриминируемых ему и его сообщникам преступлений путем предоставления в ходе судебного разбирательства правдивых обличительных показаний.