Урожай клубники в Эстонии в нынешнем году пропадет, если правительство не разрешит пригласить в страну украинских работников, считают производители этой ягоды. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на руководителей Эстонского союза производителей клубники, Эстонского садоводческого союза и Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты.

«Сезон вот-вот начнется, на примерно 800 гектарах в этом году поспеет около 2 тыс. тонн клубники. Но безответственные политики не хотят, чтоб 1500 старательных украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям. Пусть остается гнить на полях», - говорится в заявлении руководства этих трех организаций.

Они обратились к министру сельской жизни Арво Аллару с просьбой вернуть на поля украинских работников.

«Мы оказались в ситуации, когда тонны урожая придется выбрасывать, поскольку эстонское правительство не умеет вести себя адекватно в кризисной ситуации. Или же некоторые политики и партии просто перепутали свою политическую повестку с подлинной кризисной ситуацией. Результат тот же - эстонская клубника в этом году на рынок не попадет, а фермеры разорятся», - предупреждают авторы заявления.

Фермеры назвали «оскорбительными» речи министра внутренних дел Март Хельме о том, что они предпочитают украинский «рабский труд». В то же время они признают, что оставшиеся в условиях эпидемии коронавируса без работы «эстонцы не приедут собирать ягоду, у них нет достаточного интереса к этой работе, а покупать и есть клубнику они готовы».

Аграрии напоминают, что правительство Финляндии, несмотря на коронавирус, в этом сезоне разрешит въехать в страну 4500 иностранным сезонным рабочим сельскохозяйственного сектора, хотя в целом передвижение людей ограничено. Необходимые договоры о посредничестве рабочей силы заключили с правительством Украины правительства Финляндии, Швеции, Германии, Польши и Великобритании.