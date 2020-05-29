Современные тенденции оформления приусадебных участков предлагают садоводам и огородникам отказываться от привычных грядок, уступая место гармоничному ландшафтному дизайну. При этом многие аграрии достаточно успешно умудряются комбинировать фруктовые, декоративные деревья и кустарники с клубничными грядками, можжевельниками и овощами. Из этой статьи вы узнаете основные правила грамотного расположения привычных садовых растений и их благоприятного соседства.

Распределяем зоны

Наверное, не один частный дом, дачный участок или просто придомовая территория не обходится без уголка для отдыха, где очень гармонично смотрится пышно цветущая красавица вейгела. Купить ее можно, перейдя по ссылке. Многие сооружают рядом с ней беседки и ставят мангал, прокладывают дорожки и уже только после этого начинают оформление прочей растительностью. Ландшафтные дизайнеры считают это правильным подходом, ведь от места расположения и типа беседки будет зависеть, чем ее декорировать. На солнечную сторону можно высадить солнцелюбивые и нетребовательные к частому поливу растения, например, Клематис, Кампсис Радиканс, виноград «Вичи» или жимолость. Местом для покупки саженцев лучше выбирать садовый центр, в котором сотрудники знают, что продают, такой как EcoVeles. Помимо огромного ассортимента растений различных сортов, здесь вас проконсультируют:

о корневой системе;

об оптимальных условиях посадки;

об особенностях выращивания и ухода.

К тому же, не лишним будет сразу определиться, желаете ли вы видеть у себя в саду представителей хвойников и можжевельников. Помимо вечной зелени, которую они обеспечивают, растения требовательны к составу грунта и не любят соседство садовых культур.

Висячие сады Семирамиды

Многие помнят из уроков истории о необыкновенном оазисе, устроенном в пустыне для персидской принцессы. В их основе лежала многоуровневая система платформ с различными растениями и капельным поливом. Благодаря современным технологиям, повторить исторический опыт на своем участке очень просто. Это позволит не только располагать несовместимые, на первый взгляд, культуры, а и существенно сохранить занимаемую площадь. Разновидности многоуровневых посадок:

Подвесные грядки – позволяют выращивать низкорослые культуры в специальных кашпо, подвешенных на стенке дома, беседке или металлической арке.

Выносные горки. Ящики, горшки и прочие емкости выстраивают друг на друга в форме пирамиды. Такая конструкция позволяет каждый ящик наполнить отдельной почвосмесью. Главным нюансом становится вопрос отвода дренируемой влаги для избегания смешивания разных по составу грунтов.

Первый вариант подходит для выращивания клубники, земляники или душистых трав. А второй не ограничивает садоводов, за что часто используется не только для оформления овощных грядок, а и для создания альпийских горок.