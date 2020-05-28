По оценкам Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, пик эпидемии COVID-19 в стране уже прошел. Об этом сообщили на пресс-конференции в Национальной академии наук Украины, передает НВ.

По оценкам ученых, пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая. В этот период фиксировали около 500 новых случаев COVID-19 ежедневно.

«Пик сейчас уже преодолен, хотя склон [кривой новых случаев заболевания] достаточно пологий и мы выходим на уменьшение количества заболевших за день», - заявил вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний.

Фаза плато, которая продолжалась в первые две недели мая, также пройдена. После прохождения фазы плато 10 мая началось затухание эпидемии по более оптимистичному сценарию, заявили в НАН Украины.

Согласно оптимистическому прогнозу НАНУ, до 25 июня количество инфицированных в Украине может превысить 29 тысяч, а количество летальных случаев приблизится к одной тысячи.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине зафиксировано 22382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. За сутки подтверждено 477 новых случаев.