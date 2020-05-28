также в разделеОбщество
Украина в полночь возобновит работу 66 пунктов пропуска 14
Еще один «слуга» заболел коронавирусом 15
Заммэра Борисполя задержали на взятке в 3 квартиры 10
В деле «Оптимумспецдетали» появились новые подозреваемые 10
Пожар в одесском колледже: Поэта и активиста отпустили на поруки депутатов 29
В МИД назначили спецпредставителя по вопросам санкций 30
В Украине значительно повышается среднегодовая температура 17
С 1 июня начнется первый этап запуска электричек 37
В МВД рассказали, где заработает видеофиксация нарушений ПДД 34
Стали доступны билеты на еще 3 поезда 24
Дело Шеремета: Полиция изменила маршрут подозреваемых, чтобы «вписать» в свою версию 37
Полиция задержала иностранцев, взорвавших банкомат и похитивших 400 тысяч 28
Без чая и хождения по вагонам: озвучен новый формат проезда в поездах 38
В Национальном центре Довженко – обыски 25
Не готовы к ослаблению карантина 7 областей Украины 26
Журналистам разрешили находиться в ложе прессы ВР 13
За сутки в ВСУ зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19 13
САП: Отказ в экстрадиции не влияет на рассмотрение дела Онищенко 18

По оценкам Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, пик эпидемии COVID-19 в стране уже прошел. Об этом сообщили на пресс-конференции в Национальной академии наук Украины, передает НВ.

По оценкам ученых, пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая. В этот период фиксировали около 500 новых случаев COVID-19 ежедневно.

«Пик сейчас уже преодолен, хотя склон [кривой новых случаев заболевания] достаточно пологий и мы выходим на уменьшение количества заболевших за день», - заявил вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний.

Фаза плато, которая продолжалась в первые две недели мая, также пройдена. После прохождения фазы плато 10 мая началось затухание эпидемии по более оптимистичному сценарию, заявили в НАН Украины.

Согласно оптимистическому прогнозу НАНУ, до 25 июня количество инфицированных в Украине может превысить 29 тысяч, а количество летальных случаев приблизится к одной тысячи.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине зафиксировано 22382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. За сутки подтверждено 477 новых случаев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
42
Теги