С 1 июня заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

Геращенко отметил, что на автомагистралях установки камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов. Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

Он пояснил, что сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

«Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения», – подчеркнул замминистра.

Напомним, запуск указанной системы в эксплуатацию ожидался с 1 мая этого года, но в связи с карантинными ограничениями Министерство внутренних дел его перенесло.