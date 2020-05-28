В Украине коммунальные платежи повышать не будут. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по противодействию распространению коронавируса.

Он отметил, что правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощь по безработице.

Глава Кабинета Министров пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы. Глава государства отметил, что экономических решений для выхода из эпидемии сегодня недостаточно.

«Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи», - подчеркнул Зеленский.

В ответ премьер-министр сообщил, что правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса.

Шмыгаль добавил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Также он отметил, что уже почти неделю государство находится на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных.

Напомним, Кабинет Министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.