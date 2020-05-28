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Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, когда можно ожидать теплого лета.

«Лето сто процентов будет и придет в первых числах июня, начиная с 5 числа тепмпература воздуха повысится, будет расти до +25 и больше градусов. Можно говорить, что не будет другого лета, чем жаркое, с большим количеством дней с температурой от +25 до +30 и выше. Лето будет с грозами, локальными выпадениями града, ливнями, шквалами», - сказал синоптик в эфире канала «Украина 24».

Кульбида считает, что нынешний период дождей является благом для Украины.

«У нас был очень сухой период, и дожди - это просто благо для Украины, пусть они продолжаются. Со временем они закончатся: сегодня - завтра во многих регионах, сначала центральные области и южные, потом северные и западные, будут сильные дожди с количеством осадков от 15 до 30 мм в сутки. Это все нормально, компенсация дефицита осадков, который был зимой и ранней весной», - сказал директор Гидрометцентра.

Напомним, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометеоцентра Татьяна Адаменко заявила, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху, при этом угрозы переувлажнения нет.
ForUm

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