также в разделеСтолица
Кличко назвал условия ужесточения карантина 14
В Киеве коронавирус зафиксировали еще у 54 человек 31
День Киева в этом году будут праздновать в теле- и онлайн формате 16
Кличко обещает отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади 17
Туротрасль Киева недополучила около $1 миллиарда из-за срыва сезона 12
В часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции киевского метро 26
COVID-19: 46 человек в киевских больницах – в тяжелом состоянии 16
Кличко рассказал, когда в Киеве откроют ТРЦ и гостиницы 24
В Киеве впервые с начала пандемии за сутки выписаны больше людей, чем заболели 22
Стрельба в Киеве: киллеры пытались убить лидера международного наркокартеля 63
В Киеве открыли первую «кризисную» комнату, где жертвы домашнего насилия могут находиться до 10 дней 19
В центре Киева подстрелили мужчину 86
Кличко прокомментировал вопрос застройки Протасова Яра 25
Городскую электричку в столице запустят с 1 июня 18
Полицейский спас жизнь мужчине, который хотел прыгнуть с моста Метро 23
В трех киевских монастырях сняли карантин 20
Полиция расследует поджог Александровской больницы 17
В Киеве число больных коронавирусом увеличилось на 58 человек 18

Киевская городская государственная администрация работает над разработкой проекта временных велосипедных дорожек и дорожек для передвижения на электросамокатах и моноколесах.

Об этом заявил в комментарии Экономической правде советник киевского городского главы Максим Бахматов.

«Мы подготовили распоряжение для киевского городского главы по поводу оптимизации трафика. На 12 страницах расписаны пожелания экспертов и аналитиков. Туда включена история по организации временных велосипедных дорожек и дорожек для передвижения на альтернативных видах транспорта - электросамокатах и моноколесах», - заявил Бахматов.

По словам советника Виталия Кличко, временные велодорожки в Киеве можно обустроить за два-три месяца при наличии финансирования.

На вопрос, будет ли для этой цели использована крайняя правая полоса автомобильных дорог, Бахматов ответил: «Как это будет выглядеть - пусть эксперты решают. Когда будет подписано распоряжение, эксперты разработают варианты».

Советник Кличко добавил, что задача мэрии - пересадить 500 тысяч владельцев личного автотранспорта на общественный транспорт и велосипеды, а также побудить ходить пешком».

По словам экспертов, обустройство не временной, а комплексной велосипедной инфраструктуры, покрывающей весь город, может стоить 8 млрд грн. Однако ожидаемый эффект от экономии времени составит 16 млрд грн в год, а срок окупаемости полноценной велосипедной инфраструктуры составит менее года. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
12
Теги