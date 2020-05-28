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Государственную санитарно-эпидемиологическую службу не будут восстанавливать как отдельный орган. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы журналистов, передает УНИАН.

«О выделении в отдельный орган центральной исполнительной власти - такой вопрос мы пока не рассматриваем, мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая бы выполняла очень четкий функционал», - отметил Степанов.

По его словам, противоэпидемическая служба будет отвечать за «проведение всех мероприятий, установление, в частности, инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации силами тех специалистов, которые должны быть у этой службы».

Напомним, 26 февраля Виктор Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны.
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