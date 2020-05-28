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За прошедшие сутки, 27 мая, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Новотроицкого противник утром обстрелял наши оборонительные укрепления из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером – из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Рядом со Старогнатовкой оборонительные укрепления украинских воинов были обстреляны из стрелкового оружия. В утренние часы наши военнослужащие, защищающие подступы к Марьинке, заметили пролет беспилотного летательного аппарата противника типа квадрокоптер. Применив штатное вооружение, украинские герои сбили вражеский БПЛА.

По опорным пунктам наших защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь из минометов различных калибров, которые давно должны быть отведенными от линии боевого соприкосновения и гранатометов.

В частности, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов агрессор вел огонь у населенного пункта Луганское. Неподалеку Крымского и Новолуганского оккупанты использовали минометы 82-го калибра.

Наши защитники решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили вражескую активность. Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
ForUm

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