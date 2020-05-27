также в разделеОбщество
Кабмин изменил правила прописки 19
В Украине изменят систему оплаты труда госслужащих 18
ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине 29
Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину 70
Житомирского налоговика задержали на $12 тысячах взятки 13
ОГП расследует дело вице-адмирала ЧФ РФ, подстрекавшего украинских военных к госизмене 18
Французская газета исправила карту с «российским» Крымом 18
Гидрометцентр: Дожди спасли Украину от засухи 45
Министр по делам ветеранов получил 500 тысяч помощи от государства 32
Украина отреагировала на оскорбление Шредером посла Мельника 42
В США анонсировали новые санкции против «Северного потока-2» 24
СМИ узнали имя раненого в Киеве черногорского организатора наркокартеля 23
Венедиктова – САП: Приведите яркие примеры приговоров коррупционерам 13
Петицию о передаче Киевской лавры ПЦУ переадресовали Кабмину 59
ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции 28
Еще одна страна направила гумпомощь украинским медикам 19
В ВСУ от коронавируса умер работник, тест которого не выявил болезни 24
В Украине заработали железнодорожные кассы 24

Бывшему главе Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире на телеканале NewsOne.

Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако впоследствии стало известно, что все обошлось – диагноз не подтвердили, , сообщает 24 канал.

Ведущий телеканала «Наш» Максим Назаров сообщает, что с Геннадием Москалем все в порядке, инсульт не подтвердился

У политика резко упало давление, но врачам «скорой» удалось стабилизировать его состояние.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

105
Теги