Бывшему главе Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире на телеканале NewsOne.

Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако впоследствии стало известно, что все обошлось – диагноз не подтвердили, , сообщает 24 канал.

Ведущий телеканала «Наш» Максим Назаров сообщает, что с Геннадием Москалем все в порядке, инсульт не подтвердился

У политика резко упало давление, но врачам «скорой» удалось стабилизировать его состояние.