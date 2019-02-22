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Информация относительно заявления председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля об отставке – это грубый фейк, сообщается на сайте политика.  

«Не было никакого заявления об отставке, Москаль остается на своем посту, ежедневно находится на рабочем месте и совершает поездки по области», - говорится в сообщении.

Власти области призвали средства массовой информации обнародовать только проверенную информацию, которую можно найти в пресс-службе облгосадминистрации, а не распространять откровенные фальшивки из второстепенных сайтов.
ForUm

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