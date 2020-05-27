Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора внесли в Едрей сведения об участии вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота РФ в подстрекательстве украинских военнослужащих к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как сообщается на сайте ОГП, этот дополнительный факт был установлен в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению указанного должностного лица Черноморского флота РФ в пособничестве ведения представителями власти и вооруженных сил страны-оккупанта агрессивной войны против Украины.

По данным следствия, в течение марта 2014 чиновник, находясь в Севастополе, действуя умышленно и с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности, изменению границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия лично склонял украинских офицеров из числа командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.