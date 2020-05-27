Кабинет Министров продлил запрет на экспорт из Украины средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения до 1 июля. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 27 мая, сообщает УНИАН.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко пояснил, что постановлением предлагается изменить срок действия лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения, которые необходимы для проведения мер для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, на срок до 1 июля 2020 года.

«Фактически мы продлеваем запрет экспорта таких товаров на один месяц», - сказал он.

По словам министра, при этом разрешается экспорт из Украины водонепроницаемых костюмов и халатов герметичных одноразовых с определенной маркировкой. Документ приняли с доработкой в один день.

Напомним, 11 марта Кабинет Министр принял решение до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения.