Киев будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. Об этом мэр заявил Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ относительно решения Окружного административного суда Киева.

Суд признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Петра Сагайдачного.

«Это решение суда в законную силу еще не вступило. И мы уже подготовили апелляцию. Потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества. В решении суда говорится о нарушении прав шестерых человек. Якобы пешеходная зона создает препятствия для этих людей. Непонятно, какие именно», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что опрос, который проводился после предоставления этой зоне статуса пешеходной, показал, что 82 процента жителей Подола положительно отнеслись к такому решению.

«Поэтому город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного и будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного», - подчеркнул Кличко.

Напомним, 18 мая 2020 Окружной административный суд Киева отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного в исторической части столицы, на Подоле. Суд мотивировал это тем, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах.