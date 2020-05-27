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27 мая 2020 в МИД Украины состоялась церемония получения Украиной гуманитарной помощи от Болгарии в виде медицинских средств защиты украинских медиков.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе внешнеполитического ведомства, в церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, посол Республики Болгария в Украине Костадин Коджабашев и другие представители украинской и болгарской сторон.

Во время церемонии Боднар поблагодарил болгарскую сторону за оказанную помощь, отметив, что Болгария была и остается надежным партнером Украины, отношения с которым базируются на вековых традициях дружбы и взаимной помощи.

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Украины отметил, что решение правительства Болгарии о предоставлении Украине гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса стало еще одним проявлением таких взаимоотношений.

Украина благодарна руководству и народу Болгарии за оказанную ею дружескую помощь.

Напомним, накануне, 26 мая, в аэропорт «Борисполь» спецрейсом «Qatar Airways» прибыл самолет с гуманитарной медицинской помощью от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19.
ForUm

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