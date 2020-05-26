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В аэропорт «Борисполь» спецрейсом «Qatar Airways» прибыл самолет с гуманитарной медицинской помощью от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в Украине Гади аль-Гаджри встретили в аэропорту гуманитарный груз.

«Украина высоко ценит решение Эмира Государства Катар и всегда будет помнить об этом проявлении дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены вполне воплотить на благо наших народов», - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

При содействии катарской стороны в течение последних двух месяцев с момента прекращения регулярного авиасообщения в результате пандемии COVID-19 из Дохи в Киев состоялось 5 спецрейсов украинского авиаперевозчика «СкайАп» для эвакуации граждан Украины. В результате из Катара и самых отдаленных уголков мира транзитом через Доху удалось вернуть домой около 800 наших соотечественников.
ForUm

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