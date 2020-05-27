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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре завтра, в день праздника Вознесения Господня, состоится четыре Божественные литургии.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в Крестовоздвиженском храме Литургия начнется в 06.30; в Аннозачатьевском – в 07.00; в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - в 08.30 и в Трапезном храме – в 09.00.

Накануне праздника, сегодня вечером состоится Всенощное бдение. Начало службы в Крестовоздвиженском храме – в 16.30, в Трапезном храме – в 17.00.

*** Православные 28 мая отмечают двунадесятый (один из главных 12 праздников в Церкви) праздник - Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа. Это переходящий праздник – дата меняется, в зависимости от Пасхи, так как Вознесение празднуется на 40-й день после Воскресения Христова. Вознесение всегда отмечают в четверг.

В этот день Православная Церковь вспоминает событие, описанное в Евангелие. Иисус Христос собрал всех апостолов в Вифании, на Елеонской горе. Это была последняя их встреча, когда ученики видели Своего Учителя во плоти. Затем Спаситель благословил их и вознесся на Небо.

Вознесение Господне отмечают на протяжении 10 дней. До отдания праздника, в этом году – 5 июня, священнослужители на богослужениях в белом облачении.
ForUm

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