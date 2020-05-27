Сегодня около 05:00 в «Единый центр 102» полиции Херсонской области поступило сообщение от дежурного ГосЧС.

По данным облполиции, пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство областного главка полиции.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенные путем поджога». Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления. Просьба неравнодушных граждан, которые могут предоставить полезную информацию по этому поводу, позвонить в полицию по телефону «102». Анонимность гарантируется.