Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая, сообщил глава Украинской федерации футбола Андрей Павелко.

«Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая», - написал он в Facebook.

Павелко призвал членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.