Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире, на которой Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщает Европейская правда.

Карта появилась в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.

Как сообщал ForUm, в апреле американское издание The New York Times публиковало карту Украины без Крыма.