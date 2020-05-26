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Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире, на которой Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщает Европейская правда.

Карта появилась в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.

Как сообщал ForUm, в апреле американское издание The New York Times публиковало карту Украины без Крыма.
ForUm

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