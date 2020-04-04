Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times исправить карту распространения коронавируса, где Крым обозначен как часть территории России.

«New York Times сделало неправильную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда NYT, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль осуществляет в оккупированном Крыму? Если нет — исправьте карту», — говорится в сообщении посольства США, опубликованном в Twitter.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not - correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 3, 2020

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 в результате вторжения и проведения незаконного референдума. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. США также поддерживают эту позицию. В то же время Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».