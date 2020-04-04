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Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times исправить карту распространения коронавируса, где Крым обозначен как часть территории России.

«New York Times сделало неправильную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда NYT, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль осуществляет в оккупированном Крыму? Если нет — исправьте карту», — говорится в сообщении посольства США, опубликованном в Twitter.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 в результате вторжения и проведения незаконного референдума. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. США также поддерживают эту позицию. В то же время Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
ForUm

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