также в разделеОбщество
26 мая. Картина дня
В ГБР настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко, а сам он сбежал 15
Катар прислал почти 9 тонн средств защиты украинских медиков 15
Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: полицейские предстанут перед судом 18
ЕСПЧ признал нарушением героизацию Азербайджаном солдата, зарубившего спящего армянина 14
Укргидрометцентр дал прогноз на июнь 18
Сотрудники ГБР взяли штурмом Музей Ивана Гончара 33
НАБУ предотвратило вывоз компанией из ОАЭ сырья на 80 миллионов 30
На Харьковщине фермеры удерживали в трудовом рабстве 9 человек 29
Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании полицейских 33
Совет церквей обвинил Кабмин в непропорциональном подходе и зовет Шмыгаля на встречу 17
Разведчику РФ, завербовавшему Ежова, сообщили о подозрении 37
$400 тысяч «общака»: Силовики провели масштабную операцию по разоблачению «вора в законе» 37
Минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая 36
Дело Шеремета: Залог для Дугарь собрали за 3 часа 22
Городскую электричку в столице запустят с 1 июня 13
Le Monde опубликовала карту с «российским» Крымом 15
ГБР передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину 26

Следователи Главного управления Нацполиции Житомирщины под процессуальным руководством прокуратуры области проводят досудебное расследование убийства семи киевлян и покушения на убийство их товарища, произошедших 22 мая на пруду в Попельнянском районе.  

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, полицейские провели комплекс следственно-розыскных действий.

Так, на месте происшествия проведен тщательный осмотр и изъят ряд следовой информации, которая поможет воспроизвести ход событий того вечера.

Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до этого все прибывшие и арендатор пруда.

Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р., полицейские обнаружили на входе в другое здание, где, по имеющейся информации, на момент конфликта шестеро из гостей, в том числе и названные, уже спали. Младший из погибших был в наиболее давних и дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство продолжалось около 10 лет и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома и зафиксированы на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших.

В ходе проведенного осмотра изъято 6 единиц огнестрельного оружия – все  зарегистрированное и принадлежавшее участникам события. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим – охотничьи карабины «Ремингтон», «Ругер», АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре было обнаружено патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого и три автомобиля: ВАЗ 2121 («Нива»), принадлежащий подозреваемому, и «Нисан Наваро» и «Шкода Октавия», на которых приехали отдыхающие.

«Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших в комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других, - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей. - Согласно выводам экспертов причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов».

Также уже проведены следственные эксперименты и опрошено несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села по обстоятельствам происшествия.

Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они неоднократно уже бывали.

В Главном управлении Нацполиции Житомирщины создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, 22 мая около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частныого пруда 58-летний ​местный житель в ходе конфликта из охотничьего ружья застрелил семь человек.

На месте стрельбы правоохранители изъяли 5 единиц оружия, одно ружье принадлежит арендатору пруда.

По данным СМИ, в результате стрельбы погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги