Следователи Главного управления Нацполиции Житомирщины под процессуальным руководством прокуратуры области проводят досудебное расследование убийства семи киевлян и покушения на убийство их товарища, произошедших 22 мая на пруду в Попельнянском районе.

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, полицейские провели комплекс следственно-розыскных действий.

Так, на месте происшествия проведен тщательный осмотр и изъят ряд следовой информации, которая поможет воспроизвести ход событий того вечера.

Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до этого все прибывшие и арендатор пруда.

Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р., полицейские обнаружили на входе в другое здание, где, по имеющейся информации, на момент конфликта шестеро из гостей, в том числе и названные, уже спали. Младший из погибших был в наиболее давних и дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство продолжалось около 10 лет и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома и зафиксированы на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших.

В ходе проведенного осмотра изъято 6 единиц огнестрельного оружия – все зарегистрированное и принадлежавшее участникам события. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим – охотничьи карабины «Ремингтон», «Ругер», АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре было обнаружено патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого и три автомобиля: ВАЗ 2121 («Нива»), принадлежащий подозреваемому, и «Нисан Наваро» и «Шкода Октавия», на которых приехали отдыхающие.

«Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших в комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других, - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей. - Согласно выводам экспертов причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов».

Также уже проведены следственные эксперименты и опрошено несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села по обстоятельствам происшествия.

Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они неоднократно уже бывали.

В Главном управлении Нацполиции Житомирщины создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, 22 мая около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частныого пруда 58-летний ​местный житель в ходе конфликта из охотничьего ружья застрелил семь человек.

На месте стрельбы правоохранители изъяли 5 единиц оружия, одно ружье принадлежит арендатору пруда.

По данным СМИ, в результате стрельбы погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус.