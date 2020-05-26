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Кабмин рассматривает возможность увольнения с должности председателя Госгеокадастра Дениса Башлыка. Реальная причина увольнения - передел сфер влияния на формально еще не созданном, но уже давно действующем в тени рынке земли. Именно об этом идёт речь в недавно опубликованном материале «Кто и зачем вибивает стул из-под главы Госгеокадастра Дениса Башлыка?».

Статья рассказывает о борьбе между двумя группами влияния за контроль над будущим рынком земли. К одной из этих групп относится и действующий председатель Госгеокадастра Денис Башлык, который на своей должности, как говорится в материале, представляет интересы бывшего главы Госгеокадастра Александра Колотилин. Колотилин, в свою очередь, связан с председателем парламентского комитета по вопросам аграрной политики Николаем Сольским и Алексом Лисситсой, создателем Клуба аграрного бизнеса.

По материалам статьи, эта группа собирает до двух миллионов долларов ежемесячно благодаря коррупционным схемам с землей. Однако их стремится лишить этой возможности другая группа людей, возглавляемая Сергеем Тимченко, который руководил Госземагентством в 2011-2014 годах и на некоторое время даже бежал в Россию. Ранее Тимченко заявлял, что оборот средств на рынке земли в Украине может составить до 1 триллиона долларов в год.

Напомним, в начале мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", принятый Верховной Радой 13 апреля 2020. Документ играет ключевую роль в формировании современной системы доступа граждан ко всем видам географической информации. Надлежащий учет земель необходим для проведения прозрачных операций непосредственно после открытия рынка земли.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли. Документ вступит в силу с 1 июля 2021. Именно тогда будет отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.
ForUm

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