Крупные и средние предприятия Украины в первом квартале 2020 года получили убытки от обычной деятельности до налогообложения на сумму 4,9 миллиарда гривен, в то время как в первом квартале прошлого года получили прибыль в размере 111,1 миллиарда гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Доля убыточных предприятий возросла на 13,6 п. п. – до 40,8% с 27,2%. Их убытки в первом квартале составили 204,8 миллиарда гривен, что почти в 5 раз больше, чем в первом квартале 2019 года. Предприятия Украины, которые сработали рентабельно, увеличили прибыль на 31,1% - до 199,9 миллиарда гривен.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.