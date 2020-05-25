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Посетителей Киево-Печерской лавры, которая сегодня открылась после карантина, просят соблюдать все меры предосторожности, которые предписывает поэтапное ослабление карантина в столице.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, расписание богослужений на ближайшую неделю уже опубликовано на сайте обители.

«Рады сообщить, что после долгого вынужденного перерыва из-за карантина врата нашего монастыря вновь открыты для всех желающих», - рассказали в пресс-службе монастыря.

Верующих приглашают поклониться святыням обители, помолиться в пещерах у мощей преподобных, принять участие в богослужениях.

«Благодарим вас за молитвы, любовь, терпение, и Божие благословение да хранит всех вас!» – отметили  в Киево-Печерской лавре.

 
ForUm

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