В Украине существенное потепление ожидается с 1-2 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Незаангажировано сообщаю, что эта противная холодная какабека будет продолжаться и завтра в Украине. Циклоничность над Черным морем и Турцией захватит завтра, 26 мая, дождями снова большинство областей Украины. Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +6-12 градусов, а днем ​​+13-17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части +17-20 градусов», – отметила она.

По прогнозу синоптика, в Киеве вторник также будут дожди и холодный воздух, ночью +10 градусов, завтра днем ​​+14 градусов.

«Со среды и до конца недели в столице все же потеплеет, правда, с небольшими колебаниями. А так, чтобы наконец почувствовать, что человеческое тепло бывает - с 1-2 июня мы доберемся до +20 градусов и даже попробуем их перемахнуть», – подытожила Диденко.