Следователи Национальной полиции объявили в розыск за растрату чужого имущества застройщика – организатора преступной группы, которая нанесла Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины ущерб на сумму свыше 2,6 миллиона гривен, сообщает пресс-служба МВД.
Злоумышленники организовали соглашение с предприятием «Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении» о долевом участии в реконструкции объекта недвижимого имущества и передаче функций заказчика. В результате снесли нежилое здание, а на ее месте начали строительство жилого комплекса.
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