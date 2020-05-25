С понедельника, 25 мая, началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, сообщил Центр оценивания качества образования.

Регистрация продлится до 9 июня.

Право участвовать в дополнительной сессии имеют те, кто:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

принимали участие в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемым территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период;

проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны составлять государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки государственную итоговую аттестацию).

Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Комплект регистрационных документов должен содержать:

оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться»;

заявление для участия в дополнительной сессии;

заверенную копию паспорта гражданина Украины;

заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет).

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени / фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Дополнительная сессия ВНО начнется тестированием по физике 24 июля. Математику будут сдавать 28 июля, испанский язык – 29 июля, французский язык – 30 июля, немецкий язык – 31 июля, английский язык – 3 августа, украинский язык и литературу – 4 августа, биологию – 5 августа, историю Украины – 6 августа, географию – 7 августа. Завершится дополнительная сессия ВНО 10 августа тестирования по химии.