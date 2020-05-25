Председатель Верховной Рады Дмитрий Раузмков внес изменения в распоряжение «О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни» от 12 марта 2020 года №151, исключив пункт об отмене служебных командировок депутатов по Украине на период карантина.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте парламента.

«В связи с принятием Верховной Радой Украины решения о работе с 18 мая 2020 года в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 года №462-их, пункт 6 распоряжения Председателя Верховной Рады Украины «О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни» от 12 марта 2020 года №151 исключить», - говорится в документе.

Пункт 6 распоряжения Председателя ВР от 12 марта предусматривал отмену на период карантина служебных командировок в пределах Украины должностных лиц Верховной Рады, аппарата ВР, народных депутатов и их помощников-консультантов.

Напомним, председатель ВР 12 марта подписал распоряжение «О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни».

3 апреля Разумков внес изменения в распоряжение и продлил его действие до конца карантина в Украине.