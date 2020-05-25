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Возобновлять работу детских секций и лагерей в столице пока не будут, заявил Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на СМИ.

«Говорить о работе детских секций и детских лагерей пока рано. Сейчас готовятся к приему детей столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это – перспектива июля, не раньше. О детских секциях – возобновление их работы запланировано на сентябрь», - сказал Кличко.

О работе детских развлекательных зон в торгово-развлекательных заведениях мэр отметил, что они пока не будут работать.

«Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели. Но, детские развлекательные зоны пока работать не будут. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва», - отметил Кличко.
ForUm

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