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Свято-Успенская Киево-Печерская лавра сегодня открылась после карантина, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

 «Милостью Божией, сегодня с 09:00 наша главная святыня – Киево-Печерская лавра и –открыта. Карантинный режим снят», - сообщил глава Административного аппарата Киевской митрополии епископ Виктор (Коцаба).

Как сообщал ForUm, 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом.
ForUm

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