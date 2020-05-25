С 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления ограничительных мер, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«С первого июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов», - сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что с 23 мая столица начала второй этап ослабления ограничений: открылись магазины площадью до 1000 квадратных метров, возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт.

«С соблюдением норм и регламентов, он должен перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения. В воскресенье, по графику выходного дня, на линиях работали: 191 автобус, более 250 троллейбусов, 125 трамваев. И 60 маршруток «Киевпастранса». Также с субботы перевозят пассажиров и маршрутки частных перевозчиков. В воскресенье их в городе работало 770 единиц», - отметил Кличко.

По его словам, все подвижной состав обязательно проходит дезинфекцию. В транспорте обязательный масочный режим - как для водителей и кондукторов, так и для пассажиров.

Кличко подчеркнул, что маска также обязательна для посетителей рынков – в частности, промышленных и сельскохозяйственных ярмарок, которые сегодня начали работать в столице.

Также сегодня в городе открыли спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

«Я хочу обратиться ко всем: мы начали второй этап ослабления ограничений в столице. И очень важно, насколько киевляне будут соблюдать правила безопасности, насколько сознательно будут относиться к ситуации. Потому, когда открыли столько мест публичного пользования – важно не допустить всплеска вируса, - отметил мэр. - Например, в Чехии, после введения первых послаблений, резко возросло количество больных. Так может произойти и у нас. Вирус никуда не делся! Поэтому призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом. Общественным транспортом пользуйтесь только при необходимости и с соблюдением всех правил безопасности. Мы живем в несколько других реалиях и в условиях постоянной угрозы. Надо помнить об этом», - подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что в рабочие дни продолжается ограничения на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев – на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Действует ограничение утром - с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.