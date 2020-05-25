В Черногории больше нет больных коронавирусной болезнью COVID-19, поэтому эта страна стала первой в Европе, которая преодолела эпидемию, сообщает Радио Свобода.

Институт общественного здоровья в Подґорице обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.

Первый случай обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.

Руководитель Института Бобан Муґоша заявил, что конец эпидемии будет провозглашен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего появления.

В стране зафиксировали 1768 случаев нарушения комендантского часа или других правил введенных во время эпидемии. Нарушители оплатили штрафы на сумму 106 тысяч евро. В целом население Черногории составляет чуть более 600 тысяч человек.

Напомним, Черногория стала последней страной Европы, которая зарегистрировала у себя больных COVID-19.