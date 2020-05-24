также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, за что Господь послал людям пандемию, и почему вирус поражает праведных людей 25
Ионинский монастырь в Киеве могут открыть через неделю 9
На Житомирщине вандалы установили на месте поклонного креста распятие со свастикой 16
Крестный ход УПЦ в Банченский монастырь переносят на следующий год 27
Завтра в Сумах откроют детскую площадку на территории Спасо-Преображенского собора 15
На Волыни священник УПЦ может лишиться дома из-за незаконных действий чиновников 18
Иерарх УПЦ объяснил, как из-за идеологии можно потерять спасение души 55
В Умани отметил престольный праздник самый старый православный храм города 17
На Запорожье УПЦ провела детский челлендж ко дню вышиванки 21
На Черниговщине суд вернул общине УПЦ храм, который сельсовет незаконно передал ПЦУ 21
Президент заявил, что вопрос передачи Киево-Печерской лавры не в его компетенции 16
Боксер Ломаченко призвал украинцев подписывать петицию в защиту Киево-Печерской лавры 34
Митрополит Тихон объяснил, почему не нужно верить «апокалиптическим листовкам» 40
Министерство образования ликвидировало комиссию по христианской этике 14
Митрополит УПЦ объяснил, чему учит нас пример святителя Николая 14
На Херсонщине православные отметили 210-летие Свято-Николаевского храма УПЦ 19
Митрополит УПЦ рассказал, чем отличается любовь от пристрастия 9
Патриархия готовит международный марафон в день славянской письменности 15

Православная Церковь сегодня чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Фото: Патриарх Кирилл / Фейсбук

В день своего тезоименства Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию и рассказал о миссии Кирилла и Мефодия, сообщает patriarchia.ru. 

«В первую очередь мы прославляем солунских братьев как равноапостольных, как великих угодников Божиих, которые принесли славянским народам Евангелие, которые принесли славянским народам весть о Христе Воскресшем. Кирилл и Мефодий были нашими славянскими апостолами. И для того чтобы их апостольская миссия, их апостольское служение было убедительным, чтобы оно достигло сердец тогдашних славян — людей темных, непросвещенных, грозных, враждебных; чтобы слова просветителей растопили сердца людей, переориентировали сознание от борьбы за существование, которая была единственным законом жизни этих диких племен, к попыткам строить общественные, межличностные отношения на основе Божиих заповедей — и произошел этот переворот в жизни славянских народов», -  отметил он.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что у слов «культура» и «культ» один корень, а значит, эти понятия тесно  связаны. 

«Об этом сегодня не говорят светские историки культуры, но вся культура первоначально исходила и развивалась вокруг культа, то есть - вокруг богослужения. Без славянской азбуки, без славянского языка не было бы славянского богослужения, а значит - не развивалась бы славянская культура, и неизвестно, состоялось бы вообще становление славян как самостоятельной этнической группы, отличной от окружающих этносов, со своей системой ценностей, со своим языком, со своей письменностью», - пояснил Патриах.

Он также подчеркнул, что следует всегда помнить о высокой миссии святых Кирилла и Мефодия, оценивая культуру современного мира. 

«Когда культура предлагает человеку грех в качестве модели поведения, в качестве основного вектора человеческой жизни, когда грех романтизируется и предлагается не только как способ получать наслаждение и удовольствие, но и как непременное условие жизни современного человека, — тогда и происходит упадок культуры. Культура превращается в антикультуру, в разрушительную силу, истребляющую нравственное начало человека», - пояснил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги