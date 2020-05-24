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За неделю до лета в воскресенье, 24 мая, высоко в Карпатах выпал снег, об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Отмечается, что днем в этот день на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха зафиксирована на уровне +2°C. Ветер - юго-западный 7 м/с и снег. Из-за погодных условий видимость ограниченная до 70 метров.

Еще синоптики предупредили, что ливни, которые начнутся в Украине 24 мая, затянутся на следующую неделю и накроют все регионы.

Напомним, в понедельник, 25 мая, в большинстве областей Украины будет влажно, кроме восточных областей, также сохранится прохладная для этого времени года погода.
ForUm

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