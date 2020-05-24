В понедельник, 25 мая, в большинстве областей Украины будет влажно, кроме восточных областей, также сохранится прохладная для этого времени года погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях, днем по всей в Украине, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер северный, на юге и востоке страны юго-западный, 7−12 м/с.

Температура ночью 4−9°, днем 13−18°, в южных областях ночью 7−12°, днем 17−22°.

В Киеве — кратковременные дожди; температура ночью 7−9°, днем около 15°.

Во вторник, 26 мая, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью в западных областях без осадков.

Температура ночью 6−11°; днём 12−17°, в Закарпатье и на крайнем юге страны 16−21°.

В Киеве 26 мая кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5−10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 13−15°.