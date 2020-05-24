Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, он предстанет пред судом.

Об этом сообщает BBC.

Нетаньяху все обвинения отрицает и отклонил призывы уйти в отставку.

Ему было предъявлено обвинение в трех делах, известных как «1000», «2000» и «4000»:

Дело 1000 — мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги;

Дело 2000 — мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняют в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение;

Дело 4000 — взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом, входящим в группу Bezeq.

Нетаньяху назвал обвинения против него «охотой на ведьм» политическими оппонентами.