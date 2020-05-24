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В Киевской области один из показателей заболеваемости коронавирусом снижается третий день подряд. Ослабление карантина в регионе может произойти в ближайшие дни.

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации в Facebook.

По данным областного лабораторного центра, по состоянию на 11:00 24 мая показатель инцидентности (общее количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения) в регионе составляет 12,45 при норме 12 и меньше.

В КОДА отметили, что показатель инцидентности в области уменьшается третий день подряд.

«Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать в ближайшие дни. В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое, крайне ожидаемое, решение немедленно», - заявил временно исполняющий обязанности главы ОГА Василий Володин.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мер.
ForUm

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