В Житомире сегодня, 23 мая, судят мужчину, который совершил массовое убийство в Житомирской области, застрелив из охотничьего ружья семь человек.

Заседание проходит в Королевском районном суде города Житомира, передает УНИАН.

В зал суда подозреваемый зашел под конвоем в бронежилете и защитной маске. Показания мужчины суд рассматривает в закрытом режиме.

Напомним, 22 мая около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частного пруда 58-летний ​местный житель в ходе конфликта из охотничьего ружья застрелил семь человек.

Подозреваемый в убийстве семи человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято.