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Главный храм Уманской епархии Украинской Православной Церкви в день памяти святого Николая, 22 мая, отметил свой престольный праздник. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Уманской епархии, в этот день Божественную литургию в храме совершил настоятель собора, митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон. 

Во время богослужения духовенство и верующие помолились о прекращении распространения опасных вирусных заболеваний, а  митрополит Пантелеимон наградил клириков епархии церковными наградами.

После молебна святителю Николаю Митрополит Пантелеимон обратился ко всем присутствующим со словом проповеди, в которой рассказал о главных моментах праведной жизни и веры святителя Николая, память которого Церковь совершает в этот день. Владыка отметил особые черты, которые характеризуют святительскую проповедь этого угодника Божьего, среди которых – «неисчерпаема любовь к Господу, непритворна любовь к людям и одновременно ревность по вере и разоблачения тех, кто приносил вред чистоте правильного вероучения и вообще церковной жизни».

Построенный на месте старого деревянного Никольского храма, который сгорел вначале XIX в., Свято-Николаевский собор на сегодняшний день является старейшим православным храмом в Умани. Ежегодно в день преставления святителя Мирликийского Николая и в день перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бари священнослужители и прихожане собора совершают богослужения в честь святого.
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