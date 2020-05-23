С 25 мая в Украине разрешается работа детских садов, однако в тех областях, которые перешли во второй этап смягчения карантина.
Об этом на онлайн-брифинге Минздрава сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что во многих нынешних правилах противоэпидемических мероприятий, которые должны быть в детских садах, есть много фантазий.
«Большая просьба читать документы, читать то, что именно рекомендует Минздрав и какие правила мы устанавливаем для работы наших садов», — подчеркнул министр.
Глава Минздрава перечислил следующие правила работы детских садов:
перед началом работы заведения всем работникам должны измерять температуру
детям должны мерить температуру перед входом в заведение
работники и дети, температура которых будет выше 37,2, не допускаются в заведение
родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками
учреждения должны быть оснащены антисептиками, а дети будут пользоваться ими исключительно под наблюдением воспитателя
в детских садах запрещается использование мягких игрушек и ковров с длинным ворсом
запрещается использование уличной обуви внутри детского сада
запрещается проведение массовых мероприятий с участием детей больше чем одной группы и при участии зрителей
вместо твердого мыла должно использоваться жидкое, вместо многоразовых тканевых полотенец — одноразовые бумажные
в детсадах должны регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами и регулярно проветривать комнаты
рекомендовано временно отстранить от работы лиц из группы риска
Он отметил, что в этих правилах нет такого, чтобы дети постоянно находились в масках.
«Детский сад должен иметь 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств», — добавил Степанов.
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