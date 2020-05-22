также в разделеРелигия
Боксер Ломаченко призвал украинцев подписывать петицию в защиту Киево-Печерской лавры 7
Митрополит Тихон объяснил, почему не нужно верить «апокалиптическим листовкам» 7
Министерство образования ликвидировало комиссию по христианской этике 7
Митрополит УПЦ объяснил, чему учит нас пример святителя Николая 9
На Херсонщине православные отметили 210-летие Свято-Николаевского храма УПЦ 18
Митрополит УПЦ рассказал, чем отличается любовь от пристрастия 8
Патриархия готовит международный марафон в день славянской письменности 15
В Киево-Печерской лавре вокруг резиденции Блаженнейшего состоялся крестный ход 19
Митрополит Антоний рассказал, о чем молятся святителю Николаю 15
В Каменец-Подольском училище иконописи приглашает абитуриентов 17
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин 12
В Церкви рассказали о помощи нуждающимся в период пандемии 15
На Ровенщине священники УПЦ отпели воина ООС 38
Во всех храмах Запорожской епархии УПЦ будут молиться о священниках, пострадавших от захватов храмов активистами ПЦУ 27
Митрополит УПЦ призвал власть запретить суррогатное материнство в Украине 13
На Черниговщине освятили храм УПЦ 17
Митрополит Антоний объяснил, почему людей нельзя лишать богослужений 36
Епископ УПЦ рассказал, что делать, чтобы обрести смысл жизни 22

В полномочиях Президента Украины нет управления объектами государственной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил авторам петиции, которые призывали передать Киево-Печерскую лавру в использование ПЦУ, что не может заниматься вопросом передачи лавры согласно законодательству.

«Согласно п. 1 ст. 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», Кабинет министров Украины является субъектом управления, который определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления», - говорится в ответе главы государства на петицию.

В ответе Президента указано, что в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины Кабинет министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

«Полномочия Кабинета министров Украины в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегированию в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены законом Украины «О Кабинете министров Украины» (абзац 4 пункта 1 части 1 ст. 20)», - отметил Президент.

Как сообщалось ранее, юридический отдел УПЦ объяснил, что электронная петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ незаконна, поскольку противоречит Закону Украины «Про звернення громадян».

По мнению главы юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова, данная петиция разжигает религиозную вражду, кроме того, отсутствуют какие-либо законные основания для расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги