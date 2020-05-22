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Известный украинский боксер Василий Ломаченко призвал украинцев подписывать петицию о сохранении Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом Ломаченко написал на своей странице в Инстаграм.

Василий Ломаченко разместил активную ссылку на петицию №22/094164-еп, которая была опубликована на сайте Президента Украины 27 апреля.

Украинцы собирают подписи, чтобы оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской Православной Церкви и отклонить петицию № 22/092966-еп о передаче ее ПЦУ.

В петиции отмечается, что петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ «не только вводит в заблуждение непосредственного ее адресата - Президента Украины и тех людей, которые будут ее поддерживать, но и направлена на разжигание межконфессионального конфликта на основании искаженных фактов и собственных домыслов автора».

По состоянию на сегодня под петицией собрано 14 442 подписи.

Автор петиции - Родион Абрамович.

В течение 90 дней необходимо собрать 25 тысяч голосов. 

Ознакомиться с полным текстом петиции №22/094164-еп и подписаться можно здесь.

Как сообщалось ранее, Президент Украины сообщил авторам петиции № 22/092966-еп, которые призывали передать Киево-Печерскую лавру в использование ПЦУ, что не может заниматься вопросом передачи лавры согласно законодательству.
 
ForUm

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