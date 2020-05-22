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Сегодня утром на трассе «Киев – Одесса» возле Жашкова произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех человек – трех взрослых и 6-летнего мальчика, сообщает пресс-служба МВД.

Предварительно, водитель Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, – свободна, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114.

Также грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся.

В автомобиле ВАЗ-21114 находились шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли – 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В авто Toyota Land Cruiser двое пострадавших – дети в возрасте 4 и 11 лет. Их также госпитализировали в медицинское учреждение.

Ни в одном автомобиле не было автокресел.

 
ForUm

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