Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у должностных лиц АО «Укрзализныця» и представителей ряда частных компаний.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро в ответ на запросы СМИ.

Следственное действие санкционированы и осуществляется в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц «Укрзализныци» при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения «Киев-Борисполь» (так называемый «Бориспольский экспресс»).

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2018 года. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины.

В НАБУ отметили, что руководство «УЗ» способствует осуществлению расследования с целью установления всех обстоятельств дела.

Напомним, сообщение между Киевом и Международным аэропортом «Борисполь» «Укрзализныця» открыла 30 ноября 2018. Экспресс функционирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов. С графиком курсирования поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.

Билеты на экспресс можно было приобрести в киосках самообслуживания, расположенных на конкорсе над четырнадцатыми путями на вокзале в Киеве. Для приобретения билета за наличный расчет организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. В аэропорту «Борисполь» билеты можно приобрести в кассах и терминалах, расположенных на входе на железнодорожную платформу. На станции Дарница билеты можно приобрести в кассе № 2. Стоимость билета – 80 грн.