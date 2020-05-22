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В суд направлено обвинительное заключение в отношении офицера Вооруженных сил Украины в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных этому лицу полномочий, повлекших тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следствием установлено, что 26 апреля 2017 во время проведения запланированных учебных стрельб из тяжелого вооружения на одном из полигонов в Харьковской области офицер, находясь в статусе руководителя стрельб в нарушение приказа командира воинской части изменил условия выполнения упражнения учебных стрельб. Военнослужащий лично принял решение об изменении дальности до цели с 1700 - 2000 метров до 4000 метров.

Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились двое военнослужащих. В результате указанного выстрела они получили разной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Харьковского гарнизона.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
ForUm

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