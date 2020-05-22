также в разделеОбщество
С 1 июня в Украине откроют бассейны
СМИ: Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме 22
Скончался бывший народный депутат Анатолий Матвиенко 26
Минздрав: К ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев 34
Дело против Грымчака направили в суд 30
С сегодняшнего дня в Украине вводится адаптивный карантин 26
Завершение проекта «Стена» хотят перенести на 2025 год 15
Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины 17
Киевщина не будет ослаблять карантин 42
21 мая. Картина дня 46
Названо имя лауреата премии имени Георгия Гонгадзе в 2020 году 22
Залы кафе и ресторанов в помещениях заработают с 10 июня 44
Минздрав признал трудновыполнимыми требования для работы детсадов 22
Малюська прокомментировал скандал с продажей конфискованных собак 50
В Минздраве озвучили условия работы детсадов 46
Прокуратура просит суд снова арестовать Кожару 19
Завтра на Луганщине – траур 40
В Одессе обнаружили загрязнение воды вблизи затонувшего судна 35

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не должна согласовывать участие переселенцев с делегацией России. Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью «Новостям Донбасса».

«Ничего, ни с кем мы согласовывать не должны. С нами же они не согласовывают, когда кого-то приводят. Это суверенное право делегации — определять, кто будет с ее стороны», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что украинская сторона хочет разрушить монополию на участие в качестве приглашенных представителей ОРДЛО членов группировок «ДНР» и «ЛНР», которые подчиняются России.

На вопрос, кто приглашает сепаратистов на заседания ТКГ, Резников заявил, что ОБСЕ. «Их приглашает ОБСЕ. Они считают, что у них есть право представлять территории, а я так не считаю, мы так не считаем», — подчеркнул он.

Резников напомнил, что президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что обсуждать и консультироваться нужно со всеми жителями Донбасса, «которые сегодня там проживают в качестве заложников», а также теми, кто оттуда уехал в связи с конфликтом.

Резников также сообщил, что представители группировок «Л-ДНР» имеют российское гражданство и показал фотокопию паспорта главы «МИД ЛНР» Владислава Дейнего. По словам вице-премьера, факт наличия российских паспортов у них поможет Украине в международных судах против России.

Напомним, с 14 мая на заседания Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
16
Теги