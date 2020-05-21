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Кабинет Министров уволил Елену Теряеву с должности первого заместителя министра здравоохранения согласно поданному ею заявлению.

Соответствующее распоряжение от 20 мая № 546-р опубликовано на правительственном портале.

«Освободить Теряеву Елену Геннадиевну от должности первого заместителя министра здравоохранения Украины согласно поданному заявлению», - говорится в документе.

8 апреля 2020 года Теряева была назначена на должность, на которой, в частности, отвечала за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве.
ForUm

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