Кабинет Министров уволил Елену Теряеву с должности первого заместителя министра здравоохранения согласно поданному ею заявлению.
Соответствующее распоряжение от 20 мая № 546-р опубликовано на правительственном портале.
«Освободить Теряеву Елену Геннадиевну от должности первого заместителя министра здравоохранения Украины согласно поданному заявлению», - говорится в документе.
8 апреля 2020 года Теряева была назначена на должность, на которой, в частности, отвечала за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве.
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